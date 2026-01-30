Haberler

Aydın'da irtikap operasyonu: Seri numaralı alınmış paralarla yakalandılar

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir yapı denetim firması görevlileri inşaat şirketinden 100 bin TL nakit para talep ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonda toplam 100 bin TL nakit para ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, yapı denetimi yapan bir firmada görevli kişilerin bir inşaat şirketinden 100 bin TL nakit para talep ettiği bilgisi üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlerken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir yapı denetim firması görevlilerinin, denetim yaptıkları bir inşaat şirketinden 100 bin TL nakit para istediği yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda M.K. ve S.M.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, seri numaraları önceden kayıt altına alınmış 500 adet 200 TL'lik banknot olmak üzere toplam 100 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 250'nci maddesi kapsamında "irtikap" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.K. ve S.M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
