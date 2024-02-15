Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yakalanan şüpheli şahısların üzerinde bir adet tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanıcılarına ve satıcılarına yönelik Eskihisar Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların üzerinde ve çevresinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve şarjör içerisinde 4 adet fişek, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Olay kapsamında bir şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ederken, adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN