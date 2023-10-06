Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Evde Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan operasyonda bir şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalandı ve adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan operasyonda bir şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Başaran Mahallesi'nde A.K. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde uyuşturucu madde köpekleri ile arama yapıldı. Yapılan aramada 103 gram kubar esrar, 1 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, sağlık kuruluşunda yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN