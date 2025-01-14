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Aydın'da Tağşiş Yağ Operasyonu: 3 Bin 850 Litre Ele Geçirildi

Aydın'da Tağşiş Yağ Operasyonu: 3 Bin 850 Litre Ele Geçirildi
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda tağşiş yağ imalatı yapan firmalara yönelik operasyonda toplamda 3 bin 850 litre tağşiş yağ ele geçirildi. İki kişi yakalanırken, 288 bin TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda toplamda 3 bin 850 litre tağşiş yağ ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, tağşiş yağ imalat ve ticareti yapan firmalara yönelik Tarım İl Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan ortak çalışmalar neticesinde iki araç içerisinde, 3 adet bitkisel depo içerisinde 3 bin litre ve 36 koli içerisinde 5 litrelik şişelere doldurulmuş 850 litre olmak üzere toplamda 3 bin 850 litre tağşiş yağ ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, İl Tarım Müdürlüğü tarafından da toplam 288 bin 76 TL idari para cezasıuygulandı. Tağşiş yağ ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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