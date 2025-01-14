Aydın'da Tağşiş Yağ Operasyonu: 3 Bin 850 Litre Ele Geçirildi

Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda toplamda 3 bin 850 litre tağşiş yağ ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, tağşiş yağ imalat ve ticareti yapan firmalara yönelik Tarım İl Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan ortak çalışmalar neticesinde iki araç içerisinde, 3 adet bitkisel depo içerisinde 3 bin litre ve 36 koli içerisinde 5 litrelik şişelere doldurulmuş 850 litre olmak üzere toplamda 3 bin 850 litre tağşiş yağ ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, İl Tarım Müdürlüğü tarafından da toplam 288 bin 76 TL idari para cezasıuygulandı. Tağşiş yağ ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN