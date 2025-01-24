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Aydın'da Tağşiş Yağ Operasyonu: 2 Bin 940 Litre Ele Geçirildi

Aydın'da Tağşiş Yağ Operasyonu: 2 Bin 940 Litre Ele Geçirildi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde, tağşiş yağ imalatı yapan firmalara yönelik düzenlenen operasyonda toplam 2 bin 940 litre tağşiş yağ ele geçirildi. İki şahsa 153 bin TL idari para cezası verildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde 2 araç içerisinde bidonlara doldurulmuş toplam 2 bin 940 litre tağşiş yağ ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Emniyet Amirliği ekipleri koordinesinde tağşiş yağ imalat ve ticareti yapan firmalara yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan ortak çalışmalar sonucunda iki araç içerisinde 3 adet plastik bidon içerisinde 2 bin 380 litre ve 35 adet 16 litrelik tenekelere doldurulmuş 560 litre olmak üzere toplamda 2 bin 940 litre tağşiş yağ ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce iki şahsa toplam 153 bin TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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