Aydın'da sahte dekont dolandırıcılığı

Son günlerde alışveriş yaptıkları iş yerlerini 'Yanımda nakit yok, havale göndereyim' diyerek sahte dekont ve ekran görüntüleri ile dolandıran şebeke bu defa Aydın'da esnafların canını yaktı.Gittikleri mağaza ve iş yerlerinde kendilerini karı-koca olarak tanıtıp aldıkları ürünlerin paralarını vermeden giden ve eşkalleri belirlenen şüphelilerin güvenlik güçleri tarafından arandığı belirtildi.

Geçtiğimiz gün Söke ilçesinde biri kadın iki şahıs üç işyerinden alış veriş yaptı. İban aracılığıyla yaptıkları ödemeler hesaba geçmedi. İki giyim mağazasından yaklaşık 22 bin, bir telefon mağazasından 8 bin 500 TL'lik alış veriş yapan ve karı-koca olduklarını söyleyen şahıslar, her işyerine aynı taktiği uyguladı. Alışveriş bedellerini İban hesabına geçtiklerini belirtip, ilginç bir uygulama ile sahte dekont üretip bu dekontların telefon ekranından gösterip giden şebeke Söke'den sonra Aydın Efeler İlçesi'nde aynı taktikle dükkanları mağdur etmeye başladı.

Pazar günü Aydın Efeler ilçe merkezindeki çeşitli kıyafet mağazalarından yüklü miktarda alışveriş yapan biri kadın iki kişi, aynı yöntemi kullandı. Mağdurlardan E.C. isimli kasiyer, "Oldukça nazik ve bir o kadar da efendi görünen iki kişi mağazaya gelip alışveriş yaptı. Kasada yanımızda nakit yok İBAN numarası verin hemen ödemeyi yapalım dediler. Karı-koca olduklarını belirten müşterilerin mağdur olmaması için iban numarası verdik. Bize telefondan dekont ibraz ettiler. Para hesabımıza düşmeyince 'Bugün Pazar biraz geç düşer' dediler. Biz de malları verdik. Ancak aradan 5 gün geçmesine rağmen halen para hesabımıza geçmeyince dolandırıldığımız anladık. Biz mağdur olduk. Başka esnaf mağdur olmasın. Bu tür ödeme yapacağını belirten kişilere para hesaba düşmedikten sonra ürün teslim etmesinler" diye konuştu. - AYDIN