Aydın'da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu

Aydın'da tütün mamulleri ve elektronik sigara kaçakçılığına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler, Nazilli, Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 131 bin 652 adet tütün doldurulmuş makaron, 260 bin adet boş makaron, 709 paket gümrük kaçağı sigara, 143 kutu cinsel içerikli ürün, 88 adet gümrük kaçağı puro, 21 adet elektronik sigara, 20 paket tütün mamulü, 2 adet elektronik sigara likidi, 60 paket sigara sarma kağıdı ve 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - AYDIN