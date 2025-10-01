Haberler

Aydın'da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu

Aydın'da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da düzenlenen operasyonlarda, tütün mamulleri ve elektronik sigara kaçakçılığına yönelik çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın'da tütün mamulleri ve elektronik sigara kaçakçılığına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler, Nazilli, Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 131 bin 652 adet tütün doldurulmuş makaron, 260 bin adet boş makaron, 709 paket gümrük kaçağı sigara, 143 kutu cinsel içerikli ürün, 88 adet gümrük kaçağı puro, 21 adet elektronik sigara, 20 paket tütün mamulü, 2 adet elektronik sigara likidi, 60 paket sigara sarma kağıdı ve 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf

Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu evsiz kaldı

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi yıldız futbolcuyu evden attı
İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep

İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.