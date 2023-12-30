Aydın'da Kaçak Alkol Operasyonu: 35 Litre Bandrolsüz ve Hologramsız Alkol Ele Geçirildi

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçak alkol operasyonunda 35 litre bandrolsüz ve hologramsız alkol, anason ve viski kitleri ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde kaçak ve sahte alkole karşı çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak ve sahte alkol imalatı ve satışına yönelik koordineli çalışmada Hasanlar Mahallesi'nde ikamet eden O.G. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Şahsın evinde yapılan aramalarda; 17 litre bandrolsüz ve hologramsız rakı, 18 litre bandrolsüz ve hologramsız viski, 2 litre etil alkol, 8 adet 20 ml anason kiti, 2 adet 100 viski kiti, 2 adet derece ölçmek için kullanılan enjektör ve huni ele geçirilmiştir. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan O.G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN