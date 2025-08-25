Aydın'da Jandarma İncir Hırsızlıklarına Karşı Denetim Yapıyor

Aydın'ın Germencik, Efeler ve İncirliova ilçelerinde jandarma ekipleri, incir hırsızlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca müşterek olarak Efeler, Germencik ve İncirliova ilçelerinde tarımsal ürün hırsızlıklarının (İncir) önlenmesine yönelik Jandarma Komando, Asayiş, Motorlu Asayiş Timleri ile Trafik Jandarması tarafından önleyici devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Bu kapsamda sahaya inen ekipler, devriye esnasında bahçede, tarlada çalışan vatandaşlar ile çiftçileri hırsızlık olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi. - AYDIN