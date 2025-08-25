Aydın'da Jandarma İncir Hırsızlıklarına Karşı Denetim Yapıyor

Güncelleme:
Aydın'ın Germencik, Efeler ve İncirliova ilçelerinde jandarma, tarımsal ürün hırsızlıklarını önlemek amacıyla denetim ve devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, çiftçileri hırsızlıklara karşı bilgilendirdi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca müşterek olarak Efeler, Germencik ve İncirliova ilçelerinde tarımsal ürün hırsızlıklarının (İncir) önlenmesine yönelik Jandarma Komando, Asayiş, Motorlu Asayiş Timleri ile Trafik Jandarması tarafından önleyici devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Bu kapsamda sahaya inen ekipler, devriye esnasında bahçede, tarlada çalışan vatandaşlar ile çiftçileri hırsızlık olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
