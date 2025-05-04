Aydın'da İlk Bisiklet Festivali'nde Jandarma Güvenliği

Aydın'da İlk Bisiklet Festivali'nde Jandarma Güvenliği
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Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen 1. Bisiklet Festivali, 250 bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, sporcuların güvenliği için yol güzergahı ve konaklama alanlarında destek sağladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Bisiklet Festivali'nde yerini alan jandarma ekipleri, sporcuların yol güzergahı ve konaklama alanlarında güvenlik desteği sağladı.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de düzenlenen 1. Bisiklet Festivali, 250 bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde jandarma ekipleri de Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen bisikletçiler için sahaya indi. Festival kapsamında ekipler, ilçenin çevresindeki doğal ve tarihi alanlara düzenlenen bisikletli gezilerde sporcular için güvenlik tedbiri aldı. Jandarma sorumluluğundaki yol güzergahları ile konaklama alanlarında güvenlik tedbirleri en üst seviyede alınırken, ekipler katılımcıların huzur ve güven içinde vakit geçirmelerini sağladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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