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Aydın'da Hileli Zeytinyağı Operasyonu: 2.3 Milyon TL Değerinde Yağ Ele Geçirildi

Aydın'da Hileli Zeytinyağı Operasyonu: 2.3 Milyon TL Değerinde Yağ Ele Geçirildi
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Aydın'ın Köşk İlçesi'nde yapılan operasyonda, sahte zeytinyağı üretimi yapan bir işletmeye baskın düzenlendi. 11 bin 200 litre hileli yağ ele geçirilen operasyonda, piyasa değeri 2.3 milyon TL olarak belirlendi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Aydın'da şehrin milli ürünü zeytinyağının adını lekeleyenlere karşı güvenlik güçleri ve ilgili birimlerini denetimleri artarak devam ediyor. Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Köşk İlçesi'nde bir işletmeye baskın düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 2.3 milyon TL'lik 11 bin 200 litre hileli yağ ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler elde ettikleri bir ihbar sonucu, Köşk Serdaroğlu Mahallesinde bulunan U.Ö.'e ait işletmede Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararı ile arama faaliyeti gerçekleştirdi. Aramalar sonrası 2240 adet 5 litrelik dolu teneke 1038 boş teneke piyasa değeri 2,3 milyon değerinde 11200 litre üzerinde zeytinyağı yazan bitkisel yağ ele geçirildi.

Sahte ve taklit ürünlere yönelik yapılan operasyon ve arama faaliyetine katılan Köşk İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu sahte zeytinyağlarından numune alınarak, incelenmek üzere yetkili mercilere gönderilirken, olayla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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