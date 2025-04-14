Aydın'da Hileli Zeytinyağı Operasyonu: 2.3 Milyon TL Değerinde Yağ Ele Geçirildi

Aydın'da şehrin milli ürünü zeytinyağının adını lekeleyenlere karşı güvenlik güçleri ve ilgili birimlerini denetimleri artarak devam ediyor. Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Köşk İlçesi'nde bir işletmeye baskın düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 2.3 milyon TL'lik 11 bin 200 litre hileli yağ ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler elde ettikleri bir ihbar sonucu, Köşk Serdaroğlu Mahallesinde bulunan U.Ö.'e ait işletmede Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararı ile arama faaliyeti gerçekleştirdi. Aramalar sonrası 2240 adet 5 litrelik dolu teneke 1038 boş teneke piyasa değeri 2,3 milyon değerinde 11200 litre üzerinde zeytinyağı yazan bitkisel yağ ele geçirildi.

Sahte ve taklit ürünlere yönelik yapılan operasyon ve arama faaliyetine katılan Köşk İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu sahte zeytinyağlarından numune alınarak, incelenmek üzere yetkili mercilere gönderilirken, olayla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN