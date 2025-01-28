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Aydın'da Faturasız 550 Litre Nar Ekşisi Ele Geçirildi

Aydın'da Faturasız 550 Litre Nar Ekşisi Ele Geçirildi
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Aydın İzmir Otoyolu Germencik gişelerinde yapılan operasyonda, faturasız ve etiketsiz 550 litre nar ekşisi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde gerçekleşen çalışmalarda şüpheli şahsa cezai işlem uygulanırken, adli süreç devam ediyor.

Aydın İzmir Otoyolu Germencik gişelerinde durdurulan bir araç içerisinde faturasız 550 litre nar ekşisi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve Germencik İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince "Sınai Mülkiyet Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişelerinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada etiketsiz ve faturasız 550 litre nar ekşisi ele geçirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekiplerince şüpheli şahsa cezai işlem uygulanırken konuyla ilgili başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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