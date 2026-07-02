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Aydın'da 15 yıl önce dikilen fıstıkçamları kozalak vermeye başladı

Aydın'da 15 yıl önce dikilen fıstıkçamları kozalak vermeye başladı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2011-2012'de rehabilite edilen 940 hektarlık fıstıkçamı sahasında, tel kafes yöntemiyle korunan fidanlar büyüyerek genç ormana dönüştü ve kozalak vermeye başladı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2011-2012 yıllarında rehabilite edilen 940 hektarlık fıstıkçamı sahasında dikilen fidanlar, uygulanan tel kafes yöntemi sayesinde büyüyerek genç ormana dönüştü.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde Koçarlı İşletme Şefliği sorumluluk sahasında 2011-2012 yıllarında gerçekleştirilen 940 hektarlık fıstıkçamı rehabilitasyon çalışmasının meyveleri alınmaya başlandı. Yaklaşık 15 yıl önce toprakla buluşturulan fidanlar, bugün genç bir fıstıkçamı ormanına dönüşerek kozalak vermeye başladı. Bölgede açık alan sürü hayvancılığının yoğun olarak yapılması nedeniyle rehabilitasyon çalışmaları kapsamında dikilen fıstıkçamı fidanları, hayvan zararını önlemek amacıyla tel kafes yöntemiyle koruma altına alındı. Uygulanan yöntem sayesinde fidanların sağlıklı şekilde gelişmesi sağlanırken, yöredeki hayvancılık faaliyetleri de kesintiye uğramadı. Gözkaya ve Karacaören Mahalleleri yakınlarında bulunan rehabilitasyon sahalarında bugün genç fıstıkçamı ağaçlarının kozalak vermeye başlamasıyla birlikte yürütülen çalışmaların önemi dikkat çekti.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından uygulanan tel kafes yöntemiyle hem fıstıkçamı ağaçlandırmasında yüksek başarı elde edildi hem de bölge halkının önemli geçim kaynaklarından biri olan açık alan sürü hayvancılığının sürdürülebilirliği korunmuş oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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