Aydın 3. sayfa haberleri: Söke'de trafik kazası: 2 Yaralı Edinilen Aydın haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Fevzipaşa Mahallesi Kuşadası çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. yönetimindeki 09 AFA 512 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü ve araç içerisinde yolcu konumunda bulunan A.E. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuşadası Tragger Aydın 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aydın 3. sayfa haberleri: Söke'de trafik kazası: 2 Yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.