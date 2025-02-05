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Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın ne yemiş

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Filmlere konu olacak kaçış hikayesi Adana'da yaşandı. Havalandırmadan AVM'ye girip kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çalan hırsız, havalandırmadan çıkıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Şahsın 3 gün boyunca AVM'nin havalandırma boşluğunda saklandığı tespit edildi. Şüpheli çaldığı öne sürülen altın ve paralar olmadan yakalanırken, kuyumcu firmanın ise şikayetini geri çektiği öğrenildi.

Pazar günü saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya havalandırma boşluğundan girdiği öne sürülen bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüphelinin, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldığı iddia edildi. Alışveriş merkezinde polis, AFAD ve özel güvenliklerin arama çalışmasında şüpheli bulunamadı.

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın nasıl beslenmiş

ÇÖPTEKİ YEMEKLERİ YEMİŞ

Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüpheli, buraya konumlandırılan güvenlik kamerasına yakalandı ancak hızlı bir şekilde konumunu değiştirdi. Şüphelinin çöplerdeki yemekleri yediği belirlendi.

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın nasıl beslenmiş

KUYUMCU ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Altın ve paranın çalındığını öne süren kuyumcu firmasının bugün şikayetini geri çektiği öğrenildi. Öte yandan alışveriş merkezinde kameraları dikkatli izleyen polis ve güvenlik görevlileri şüphelinin havalandırma boşluğundan binanın dışına çıktığını fark etti. Yaya olarak kaçmayı deneyen şüpheli, polis ve güvenliklerin takibi sonucu Karataş Bulvarı'nda yakalandı. Bölgede inceleme yapan polis, şüphelinin çaldığı öne sürülen altın ve paraya rastlamadı.

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın nasıl beslenmiş

'DONE' YAZILI TİŞÖRT İLE YAKALANDI

Hastaneye götürülen ve tedavisi tamamlandıktan sonra emniyete götürülen, susuz ve gıdasız kaldığı belirlenen şüphelinin, üzerinde 'bitti, tamamlandı' anlamına gelen İngilizce 'done' yazan tişört giydiği görüldü. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın ne yemiş
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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