ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump, İstanbul'a gelmek için şartını açıkladı
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi

İsrailli şarkıcı Ankara'da konser verecekti, bakanlık iptal etti
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü

Kocasını sevgilisine öldürttü!

Ataşehir'de Tamirhanede Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Ataşehir'de Tamirhanede Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de bir tamirhanede park halindeki otomobil alev alev yanarak dükkana sıçradı. Yangın sonucunda dükkanda büyük hasar meydana gelirken, dükkan sahibi gözyaşlarına boğuldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ataşehir'de tamirhanede otomobil alev alev yandı, dükkan sahibi gözyaşlarına boğuldu

İSTANBUL - Ataşehir'de bulunan bir tamirhanede park halindeki otomobil alev alev yandı. Tamirhaneye de sirayet eden alevler dükkanda hasar oluştururken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Dükkan sahibi gözyaşlarını tutamadı.

Olay, saat 10.45 sıralarında Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Başöğretmen Caddesi'nde bulunan bir tamirhanede meydana geldi. Tamirhanenin içinde park halinde bulunan 34 YRF 11 plakalı LPG'li otomobil henüz sebebi belirlenemeyen bir sebepten alev alarak yanmaya başladı. Giderek büyüyen alevler dükkana da sirayet edince, çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Yangın sonrasında dükkanda maddi hasar oluştu, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından dükkan sahibi gözyaşlarına hakim olamadı.

Olaya şahit olan çevre esnafı Emrah Muratoğlu, "Ben burada çiğköfteciyim. Arkadaş bir anda bağırmaya başladı, yangın tüpü istedi. Araba gazlı olduğu için bir anda parladı. Su falan döktü ama bir patlama oldu. Ondan sonra iyice alev aldı. Duvarlar dökülmeye başladı. Maddi zarar büyük ama biz ona yardımcı olacağız inşallah. Onu mağdur etmeyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Liverpool, Arnold'ın yerine yeni sağ bekini buldu! Görüşmelerde sona gelindi

Liverpool, Arnold'ın yerine öyle bir sağ bek alıyor ki...
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun

Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.