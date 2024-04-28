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Artvin'de yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı. Yüncüler köyünde çiftleşme dansı olarak bilinen yılanların dansı görüntülendi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Artvin'in Yusufeli İlçesine bağlı Yüncüler köyünde çiftleşme dansı olarak bilinen yılanların dansı görüntülendi. İlçe esnafı İlker Serkan Duman, cep telefonu kamerasıyla bu anları saniye saniye kaydetti. Ürkütücü görünüşleriyle bilinen yılanlar, çiftleşmek için dakikalarca birbirleriyle dans etti. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Yusufeli Artvin Hayvanlar Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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