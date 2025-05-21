Arnavutköy'de Servis Minibüsü Hırsızlığı: Teknik Aksam Çalındı

Arnavutköy'de Servis Minibüsü Hırsızlığı: Teknik Aksam Çalındı
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde park halindeki bir servis minibüsünün teknik ve elektrik aksamı hırsızlar tarafından çalındı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde park halinde olan bir servis minibüsünün teknik ve elektrik aksamı çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. Gece saatlerinde park halinde bir servis minibüsünü gözüne kestiren hırsızlar ticari araçla yaklaştıkları servis minibüsünün teknik ve elektrik aksamını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şahısların servis minibüsünün yanına yaklaştığı ve aracın ön kısımlarından başlayarak akü, elektrik tesisatı, tampon ve bir çok parçasını dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştığı görüldü.

"Kendi aracı gibi gelip sökmüşler"

Hırsızlık yapılan aracın sahibi olan Mehmet Dağlar isimli vatandaş, "Biz baktık aracın ön tarafının komple söküldüğünü gördük biz sabah geldiğimizde fark ettik. Aracın beynini sökmüş daha sonra koltuk başlarını, dikiz aynasını ve bir çok parçasını sökmüşler kabloları kesmişler. Biz güvenlik kameralarına baktık olay gece saat 4 veya 5 gibi gerçekleşmiş aşağı yukarı 40 bin TL'lik zararımız var. Şikayetçi olacağız ve bulmaya çalışacağız. Kendi arabası gibi gelip sökmüşler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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