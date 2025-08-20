Arnavutköy'de Giyimde Hırsızlık Yapan Veli Yaman Yakalandı

Arnavutköy'de Giyimde Hırsızlık Yapan Veli Yaman Yakalandı
Arnavutköy'de büyük giyim mağazalarından kıyafet çalan Veli Yaman, alarmları sökerek çaldığı ürünleri internet üzerinden satarken yakalandı. Aylık 70 bin lira kazanç elde ettiği öğrenilen Yaman, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de meydana geldi. Veli Yaman isimli şahıs, çeşitli büyük firmalara ait giyim mağazalarına giderek kıyafetleri deniyormuş gibi soyunma kabinlerine girdi. Yanında getirdiği penseyle kıyafetlerin üzerindeki alarmları söken Yaman, çantasına doldurduğu kıyafetlerle mağazalardan çıktı. Şüphelinin, mağazalara kağıt dolu çantayla girdiği, kabinlerde kağıtları boşaltıp yerlerine çaldığı kıyafetleri koyduğu tespit edildi.

Mağaza yetkililerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde şüphelinin kıyafet deneme bahanesiyle soyunma kabinine girdiği, daha sonra ürünleri çalarak çıktığı görüldü.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Veli Yaman'ın çantasında çok sayıda alarm sökmeye yarayan alet, pense ve çalınan kıyafetler bulundu. Şüphelinin bu ürünleri internet üzerinden sattığı ve aylık yaklaşık 70 bin lira kazanç elde ettiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. - İSTANBUL

