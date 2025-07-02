Arda Güler-Kenan Yıldız kapışmasında kazanan belli oldu
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Real Madrid, Juventus'u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Real Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi. Miami Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
REAL MADRİD TEK GOLLE TURLADI
İspanyol devi Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 54. dakikada Gonzalo Garcia kaydetti.
MİLLİLERİMİZ İLK 11'DE FORMA GİYDİ
Real Madrid'de Arda Güler, Juventus'ta Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı. Arda Güler, 77. dakika, Kenan Yıldız ise 71 dakika süre aldı.
RAKİBİNİ BEKLEYECEK
Real Madrid, çeyrek finalde Dortmund - Monterrey eşleşmesinin galibiyetle karşılaşacak. Juventus ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan elendi.