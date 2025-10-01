Haberler

Antalyaspor'un Eski Başkanı Aziz Çetin Serbest Bırakıldı

Antalyaspor'un Eski Başkanı Aziz Çetin Serbest Bırakıldı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hafriyat işlerine yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan Antalyaspor Derneği ve kulübün eski başkanı Aziz Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Aziz Çetin, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

