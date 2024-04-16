Antalya Valisi Hulusi Şahin, Teleferik Kazasında Yaralananları Ziyaret Etti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 12 Nisan Cuma Günü meydana gelen teleferik kazasında yaralanan kazazedeleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi Tünektepe Teleferik hattında 12 Nisan Cuma Günü saat 17.28'de gerçekleşen kazada yaralanan ve halen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 3 kazazedeye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, kazazedelerden yaşadıkları anları dinleyen Vali Şahin, havada asılı kalan 24 kabindeki kurtarma çalışmalarını ve ekiplerin gösterdiği olağanüstü mücadeleyi kazazedelerle paylaştı. Devletin ilgili tüm kurumlarıyla kazanın takipçisi, kazazedelerin de destekçisi olduğunu ifade eden Vali Şahin, kazanın sebebinin ve sorumlularının araştırıldığını ve konuyla ilgili sorumlular hakkında adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Şahin, kazazedelere ve refakatçi ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek hastaneden ayrıldı. - ANTALYA