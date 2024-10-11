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Antalya Merkezli Bahis Operasyonunda 37 Tutuklama

Antalya Merkezli Bahis Operasyonunda 37 Tutuklama
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Antalya merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet eden 53 şüpheliden 37'si tutuklandı. Operasyon, 25 ilde gerçekleştirildi ve 1.4 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşıldı.

Antalya merkezli 25 ilde bahis, şans oyunlarında kanuna muhalefet etmek ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 53 şüphelinde 37'si sevk edildiği adli makamlarda tutuklandı.

Antalya Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerini Aklama" suçlarından Antalya merkezli toplam 25 ilde 186 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile 3 adet pompalı tüfek, 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 169 adet fişek le geçirildi.

1 milyar 402 milyon 146 bin 795 TL işlem hacmi

Şüpheli şahısların banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise 1 milyar 402 milyon 146 bin 795 TL işlem hacminin olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslara ait çok sayıda gayrimenkul ve araca tedbir uygulanırken, şahıslara ait banka ve kripto borsalarındaki hesaplara el konuldu. Operasyon kapsamında yakalanan 53 şahıs adli makamlara sevk edildi.

Adliyeye sevk edilende 53 şüphelide 37'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik 3-sayfa Ekonomi antalya Hukuk Suç

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