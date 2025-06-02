Antalya'da Yol Yardım Çekicisinde 5 Bin Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Antalya'da Yol Yardım Çekicisinde 5 Bin Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi
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Gazipaşa ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, yol yardım çekicisinde 5 bin adet kaçak elektronik sigara bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde durdurulan bir yol yardım çekicisinde yapılan aramada 5 bin adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Gazipaşa ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu önemli bir operasyona imza atıldı. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Yol Kontrol Noktası'nda şüpheli bir yol yardım çekicisini durdurdu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yüksek olan 5 bin adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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