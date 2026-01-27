Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 gözaltı

Futbol ve Diğer Spor Bahis ve Şans Oyunlar Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Suçu ile ilgili Antalya merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) analiz raporunda, yasa dışı bahis kapsamında haklarında istihbarat gelen ve para transfer işlemlerinin profili birbirine benzeyen şahısların bankalar nezdinde yer alan hesapları üzerinde çok yüklü miktarlarda para transferlerinin gerçekleşmiş olduğu bildirildi. Şahısların incelemesi yapılan hesaplarında 380 milyon TL işlem hacminin olduğu tespit edildi. Antalya Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Antalya merkezli eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA