Antalya'da Yangın, İtfaiye Ekibinin Hızlı Müdahalesiyle Söndürüldü

Antalya'da boya ve mobilya atölyelerinin bulunduğu iş yerlerinin bitişiğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi Havalimanı Caddesi'nde bulunan boya ve mobilya atölyelerinin bulunduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu bitişik haldeki 6 dükkanın yer aldığı prefabrik yapının yakın noktasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden iş yeri sahipleri ve çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İş yerlerine sıçramadan söndürüldü

Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri prefabrik yapının arka kısmında bulunan otluk alanda çıkan ve iş yerlerinin dış cephesini de etkileyen yangın hızlı müdahale ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına ilk müdahalede bulunan vatandaşlardan Mehmet Gürbüz, "Arkada çalı çırpı kuru malzemeler varmış. Bir anda gelişti, nasıl geldiğini bilmiyoruz. İş yerlerimize sıçramadan itfaiye geldi zaten. İçerde tamirat malzemeleri ve boya vardı. Şu anda bir zararımız yok" dedi. - ANTALYA