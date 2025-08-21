Antalya'da Vize ve Tatil Turu Vaadiyle Dolandırıcılık

Antalya'da Vize ve Tatil Turu Vaadiyle Dolandırıcılık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlardan vize ve tatil turu vaadiyle 651 bin lira dolandıran iki şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Antalya'da yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşları vize alma ve tatil turu satma vaadiyle dolandıran 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 ayrı kişiden vize çıkarma ve tatil turu satma vaadiyle toplam 651 bin lira aldıkları belirlenen V.Ö. ve S.Ü. isimli şüpheliler yakalandı. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Konserde skandal: Genç kız evlilik teklifini reddetmesine rağmen zorla yüzük taktılar

Evlilik teklifini reddetmesine rağmen zorla yüzük taktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devine büyük şok! Yeni transfer haftalarca forma giyemeyebilir

Süper Lig devine yeni transferinden büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.