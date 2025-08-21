Antalya'da Vize ve Tatil Turu Vaadiyle Dolandırıcılık

Antalya'da yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşları vize alma ve tatil turu satma vaadiyle dolandıran 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 ayrı kişiden vize çıkarma ve tatil turu satma vaadiyle toplam 651 bin lira aldıkları belirlenen V.Ö. ve S.Ü. isimli şüpheliler yakalandı. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA