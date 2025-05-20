Antalya'da Tefecilik Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Tefecilik Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı
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Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, mağdurları 650 milyon TL borçlandıran 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyon, borçlarını ödeyemeyen iki kişinin intiharının ardından başlatıldı.

Antalya'da "tefecilik" operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Mağdurları çek, senet, araç devri, fatura karşılığı mal almış gibi göstererek yaklaşık 650 milyon TL borçlandırdıkları tespit edildi

ANTALYA - Antalya'da tefecilik yolu ile mağdurları çek, senet, araç devri, fatura karşılığı mal almış gibi göstererek yaklaşık 650 milyon TL borçlandırdıkları tespit edilen ve düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çok sayıda şüpheliden borç alan ve borçlarını ödeyemediği için hayatına son veren İ.T. ile S.T. isimli müştekinin müracaatlarına istinaden yürütülen çalışmalarda 13 şüpheli tespit edildi.

7 kişi tutuklandı

Tefecilik yolu ile mağdurları çek, senet, araç devri, fatura karşılığı mal almış gibi göstererek 650 milyon TL borçlandırdıkları tespit edilen 13 şüpheli düzenlenen eş zamanlı eş zamanlı operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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