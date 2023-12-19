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Antalya'da Sosyal Medya Üzerinden Müstehcen Yayın Yapan Kişi Gözaltına Alındı

19 Aralık 2023 12:37 Güncelleme: 12:39 Abone Ol

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sosyal medya uygulamaları üzerinden fotoğraf, video ve canlı yayınla müstehcen yayınlar yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin daha önce fuhuşa teşvik ve aracılık etmek, kasten yaralama, kanuna muhalefet etmek ve görevi yaptırmamak için direnme gibi suçlardan kaydı bulunduğu belirtildi. İkamette yapılan aramada ise bilgisayar, cep telefonu ve flaş bellek ele geçirildi.