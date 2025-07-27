Antalya'da Sıcak Hava Dalgası, Konyaaltı Sahili Dolu

Antalya'da Sıcak Hava Dalgası, Konyaaltı Sahili Dolu
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Antalya'da sıcak ve nemli hava nedeniyle kent sakinleri ve turistler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığı 37 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 32 derece ölçüldü.

Antalya'da sıcak ve nemli havayı fırsat bilen kent sakinleri ile yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Hava sıcaklığının 37 derece olduğu Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ise 32 derece dolaylarında seyretti.

Yaklaşık 1 haftadır Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunan Antalya'da hafta sonunu fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni tercih etti. Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği kentte deniz suyu sıcaklığı 32 derece oldu. Nem oranının yüzde 70 dolaylarında seyrettiği Antalya'da, hissedilen hava sıcaklığı ise 45 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalarak Konyaaltı Sahilini dolduran on binlerce insan Akdeniz'in serin sularına kendini bıraka ferahlamayı tercih etti.

"Orman yangınlarına üzülüyoruz"

Bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih ederken, kimileri ise bisiklet sürerek ve spor yaparak vakit geçirdi. Hafta sonunu Konyaaltı Sahili'nde denize girerek değerlendiren Özkan Gürsel isimli vatandaş, "Bugün 35 derece, mecbur serinlemek için evde duramadık denizi tercih ettik. Hissedilen sıcaklık ise en az 45 derece vardır. Yalnız ormanlara da canımız yanıyor. Bu ara bayağı bir yangın var, onlara üzülüyoruz. İnsanlarımız biraz duyarsız. Sağa sola sigara atıyorlar, onu, bunu yapıyorlar. Belki ondan da kaynaklı olabilir. Hava şartları da etken olabilir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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