Sahte dekontla telefon dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı

Antalya'da internetteki satılık cep telefonu ilanları üzerinden sahte ödeme dekontu kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde artış gösteren internet üzerinden cep telefonu satışı bahanesiyle yapılan dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede, bu yıl içerisinde farklı tarihlerde internet sitelerinde satılık cep telefonu ilanı veren iki müşteriyle irtibata geçen şüphelinin, yaklaşık 200 bin lira değerindeki cep telefonlarını satın almak için anlaşma sağladığı belirlendi.

Şüphelinin, satış bedelini ödediği izlenimi vermek amacıyla sahte banka dekontları düzenleyerek cihazları teslim aldığı tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen N.E. isimli şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen N.E. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA