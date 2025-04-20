Antalya'da Safari Aracının Tekerleği Koptu, Şans Esiri Rus Turist Ölümden Döndü

Antalya'da seyir halindeki safari aracı tekeri kopunca park halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan ikinci teker 150 metre ileride bulunan bir işyerine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kopan ve üzerine doğru gelen tekeri son anda fark eden Rus turist şans eseri ölümden döndü.

Kaza; Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesinde meydana geldi. Turistleri safariye götüren ve Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda seyir halindeki Ali K.'nın kullandığı 07 LTC 92 plakalı safari aracının Ilıca Mahallesinde bulunan akaryakıt istasyonunun önüne geldiği sırada, tekerlerinden bir tanesi koptu. Safari aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki 07 LDZ 58 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı. Kazada, safari aracında bulunan Alman turistler Daniel Schoene ve Tiefert Czeskleda yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kopan teker Rus turistin peşinden mağazaya girdi

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniyesi yansırken, safari aracının kapalı kasa kamyonete çarpmasının ardından araçtan kopan ikinci teker yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra yoldan çıkarak deri mağazasından içeri girdi. Bu sigara mağaza önüne çıkan ve üzerine doğru gelmekte olan tekeri görerek hızla içeri koşan bir Rus turist şans eseri ölümden döndü. Öte yandan, safari aracının çarptığı aracın sürücüsünün yolun karşısında bulunan köfteciye gitmek için aracını park ettiği ve kapalı kasa kamyonetin safari aracının takla atmasını önlediği görüldü. - ANTALYA