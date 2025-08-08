Antalya'da Mobil Bankacılık Soygunu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Mobil Bankacılık Soygunu: 6 Şüpheli Tutuklandı
Konyaaltı'nda iki kişiyi 13 saat alıkoyup silah tehdidiyle mobil bankacılık şifrelerini alan 6 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Mağdurlar toplam 6 milyon TL'yi zorla alındıklarını belirtti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran T.A. ve Y.Y. isimli mağdurlar, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir ikamette, ikisi kadın dördü erkek 6 kişi tarafından yaklaşık 13 saat boyunca alıkonulduklarını belirtti. Mağdurlar, şüphelilerin silah tehdidi, darp ve cebir uygulayarak mobil bankacılık şifrelerini zorla aldığını ve toplam 6 milyon TL'yi EFT yoluyla kendi hesaplarına aktardığını ifade etti. Yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştıkları tespit edilen M.K. ve H.Y. Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ö.Ş. Konya il merkezinde, T.S., F.S. ve F.N.B. ise Antalya'da yakalandı. Operasyonda olayda kullanılan 1 tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. "Nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
