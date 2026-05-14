Antalya'da 160 litre etil alkol ele geçirildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 170 litre etil alkol ve viski kiti ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Konyaaltı ilçesinde şüpheli İ.K'nin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 160 litre etil alkol, 10 litre viski kiti ile ambalaj ve paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

