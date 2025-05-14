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Antalya'da İki Servis Aracının Çarpıştığı Kaza İş Yerine Dalmasıyla Sonuçlandı

Antalya'da İki Servis Aracının Çarpıştığı Kaza İş Yerine Dalmasıyla Sonuçlandı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki servis aracı çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bir araç, yol kenarındaki bir işyerine çarparak durdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan olmadığı belirtiliyor.

İki servis aracı çarpıştı, biri iş yerine böyle daldı

İş yerine çarparak durabilen servis aracının o anları güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 servis aracı çarpıştı. Araçlardan birisi yol kenarındaki işyerine çarparak durabildi. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan yaya geçidinde yavaşlayan servis aracına arkadan gelmekte olan plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir servis aracı çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araçta savrulurken araçlardan birisi orta refüje diğeri ise yol kenarındaki bir işyerine çarparak durabildi. 112 Acil çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yardımına vatandaşlar koştu

Yaralananın olmadığı kazada servis aracının işyerine çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinde yavaşlayan servis aracına arkadan gelen aracın çarpması, ardından iki aracında savrularak araçlardan birisinin işyerine çarptığı, araçta bulunan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu anlar yer aldı. Öte yandan görüntülerde yaya geçidinde beklemekte olan bir elektrikli bisiklet sürücüsünün kazayı kıl payı atlattığı görüldü. Kaza nedeniyle işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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