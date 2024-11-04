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Antalya'da Fotoğraf Stüdyosuna Hırsızlık

Antalya'da Fotoğraf Stüdyosuna Hırsızlık
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir fotoğraf stüdyosuna giren hırsızlar, işyerinin camını kırarak 5 fotoğraf makinesi, laptop ve diğer değerli malzemeleri çaldı. İş yeri sahibi Yaşar İpek, yaklaşık 250 bin lira zarara uğradığını belirtti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde fotoğraf stüdyosuna giren hırsızlar, tüm malzemeleri alıp götürdüler. Sabah işyerini açmak için gelen Yaşar İpek, hayatının şokunu yaşadı.

Merkez mahallesinde yaşanan olayda, iş yerinin camını kırarak giren hırsızlar, 5 fotoğraf makinesi, laptop, tablet, hard diski çalıp kayıplara karıştı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 250 bin lira zararı olduğunu belirten iş yeri sahibi Yaşar İpek, "Cumartesi günü iş yerini kapattım. Pazartesi günü iş yerini açmak için geldiğimde bu manzarayla karşılaştım. 5 fotoğraf makinesi, laptop, tablet ne varsa götürmüşler. Ciğerimizi söktüler. Yaklaşık 250 bin liralık malzeme götürmüşler. Polise ihbar ettik" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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