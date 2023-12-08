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Antalya'da 53 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Yakalandı

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Antalya'da 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Antalya'da "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Bursa İcra Ceza İlamat Masası ve Alaşehir İlamat Bürosunca "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve idari para cezası ile aranan S.H. isimli şahsı yakaladı. S.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Antalya Yakalama Ceza Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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