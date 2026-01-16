Haberler

Antalya'da jandarmadan kaçak parfüm operasyonu

Antalya'da jandarmadan kaçak parfüm operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan bir operasyonda, jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 3 bin 450 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde durdurulan bir araçta 3 bin 450 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılık suçlarıyla mücadelesi kapsamında Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, Serik ilçesinde bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan Y.Y. isimli şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 3 bin 450 adet gümrük kaçağı parfüm bulundu. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf