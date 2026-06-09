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Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmalarına sıkı denetim

Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmalarına sıkı denetim
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son iki haftada bin 850 günübirlik konaklama yeri ve 128 araç kiralama firması denetlendi, kurallara aykırı faaliyet gösteren 9 işletmeye ceza kesildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son iki haftada gerçekleştirilen denetimlerde bin 850 günübirlik konaklama yeri ile 128 araç kiralama firması kontrol edildi. Kurallara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, mevcut asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk oluşturan unsurların önlenmesi, suçluların yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında günübirlik konaklama yerleri ile araç kiralama firmalarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde son iki haftada yapılan uygulamalarda, bin 850 günübirlik konaklama yeri, kayıtsız faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 24 günübirlik adres ve 128 araç kiralama firması kontrol edildi. Denetimler sırasında anlık veri göndermediği tespit edilen 5 işletme ile gerçeğe aykırı kayıt tuttuğu belirlenen 4 işletme hakkında cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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