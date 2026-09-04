Hatay'da motosiklet iş yerlerine denetim
Hatay'ın Antakya ilçesinde motosiklet tamircileri ve yedek parça satan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde 68 iş yeri kontrol edildi. Uygulamada 178 şahıs ve 335 motosiklet sorgulandı; 2 iş yerinin vergi levhası ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edilerek idari işlem yapıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde motosiklet tamircileri ve yedek parça satan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 68 iş yeri kontrol edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Eylül tarihinde ilçe genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 178 şahıs ile 335 motosikletin sorgulaması yapıldı.
Denetimlerde 2 iş yerinin vergi levhası ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi. Eksikliklerle ilgili gerekli idari işlemler yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı