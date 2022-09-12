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Annesinin kaybolan altın dişlerini arıyor: Getirene 2 ton fındık verecek

3. Sayfa Haberleri

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan Sait Karacı, bir süre önce vefat eden annesinin kaybolan altın dişlerini getirene 2 ton fındık verecek. Maddi değeri 2 bin TL olan dişlerin çalındığını düşünüyor.

56 yaşındaki Sait Karacı'nın annesi Behiye Karacı 7 Ağustos gecesinde vefat etti. Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan Sait Karacı, vefat eden annesinin kaybolan 2 adet altın dişini arıyor. Karacı, dişleri bir aydır aradığını ve olumlu sonuca ulaşamadığını söyledi.

Yaşlı kadının ağzında vefat etmeden önce bulunan 2 adet altın diş, iddiaya göre o gece ağzından alındı.Karacı, "Annem vefat etmeden hemen önce ağzındaydı, bence o gece çalındı" Sait Karacı, annesine vefat etmeden önce yemek yedirdiklerini ve altın dişlerinin durduğunu, vefat ettiği gecenin sabahında kaybolduğunu ifade ederek, "Annemin öldüğü gece saat 02.00-03.00 arasında dişleri çalınmış. Zaten 01.15 gibi annem vefat etti'' dedi.

Karacı, ''İki tane üst tarafta altın dişi vardı o zamandan bu yana kayıp" dedi. "Ölüyü soymuşlar, dişleri getirene 2 ton fındık veriyorum. Annemin altın dişlerini bulana ve getirene bu senenin 2 tonluk fındık mahsulünü veriyorum" diyen Sait Karacı, "Ben o dişleri, anneme ait olduğu için mezarına koyacaktım'' ifadelerini kullandı.

Karacı, ''Eğer birisi çaldıysa, şeytana uyduysa geri getirsin. Çok para yapmaz, en fazla 2 bin TL yapar, ben kendisine 100 bin TL'lik fındık veriyorum. Kim aldıysa o altın dişlere mi kalmış, resmen ölüyü soymuşlar. Bir aydan fazla oldu halen ses yok, bu bende bir acı, burukluk olarak kaldı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - 3. Sayfa

Kumru Ordu 3. Sayfa Haberler

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