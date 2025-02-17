Ankaragücü Taraftarları Arasında Kavga: 4 Yaralı

Sakaryaspor ile oynayacakları maç için Ankaragücü takımının iki farklı taraftar grubu, mola verdikleri Highway AVM'nin otoparkını savaş alanına çevirdi. Jandarma ekipleri havaya ateş açıp tarafları güçlükle ayırırken, kavgada 1'i ağır olmak üzere 4 taraftar yaralandı.

Olay, TEM Otoyolu üzerinde Bolu Highway AVM'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakaryaspor ile oynayacakları maç için Ankaragücü'nün iki farklı taraftar grubu mola verdikleri Highway'de karşılaştı. Ankaragücü taraftarlarının kendi arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kılıç, silah ve taşlarla saldırdı. Adeta savaş alanına dönen alanda çok sayıda taraftar yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan taraftarlar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. 4 yaralı taraftardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU