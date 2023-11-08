Ankara-İstanbul karayolunda tır devrildi: 1 yaralı
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Ankara-İstanbul D-750 karayolunda asfalt malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ankara- İstanbul D-750 karayolunda asfalt malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara- İstanbul D-750 karayolu Kızılcahamam ilçesi Kargasekmez mevkiinde asfalt malzemesi yüklü tır devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, D-750 karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa