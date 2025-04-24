Ankara'da Sel Tarım Arazilerini Vurdu
Dün Ankara'da meydana gelen sağanak yağış sonrası oluşan sel, Kalecik ilçesindeki tarım arazilerine zarar verdi. Mahallede yollar sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Tarım arazileri sel suları altında kaldı
ANKARA - Ankara'da dün meydana gelen selde tarım arazileri zarar gördü.
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel, Kalecik ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki tarım arazilerine zarar verdi. Mahalledeki yollar aşırı yağış nedeniyle sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meydana gelen sel ve taşkınlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa