Ankara'da sahte etil alkol imalatçılarına operasyon: 3 gözaltı

Ankara'da insan sağlığını tehdit edecek yöntemlerle üretilen etil alkollü piyasa süren 3 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde sahte etil alkol ürettikleri tespit edilen kişilere yönelik 3 farklı depoya yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ürettikleri sahte etil alkolü sahte alkollü içki üretimi için piyasa sürdüğü belirlendi. Operasyonda 3 bin 930 litre etil alkol ve 275 adet sahte alkol üretiminde kullanılan 'kit' ele geçirildi. - ANKARA