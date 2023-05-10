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Ankara'da sahte etil alkol imalatçılarına operasyon: 3 gözaltı

Ankara'da sahte etil alkol imalatçılarına operasyon: 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da insan sağlığını tehdit edecek yöntemlerle üretilen etil alkollü piyasa süren 3 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'da insan sağlığını tehdit edecek yöntemlerle üretilen etil alkollü piyasa süren 3 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde sahte etil alkol ürettikleri tespit edilen kişilere yönelik 3 farklı depoya yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ürettikleri sahte etil alkolü sahte alkollü içki üretimi için piyasa sürdüğü belirlendi. Operasyonda 3 bin 930 litre etil alkol ve 275 adet sahte alkol üretiminde kullanılan 'kit' ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara 3. Sayfa Haberler

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