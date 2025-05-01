Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Suriye'de ordu yola çıktı, İsrail'in karıştırdığı yere gidiyorlar
1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'ta sokaklar yine karıştı! İşte gözaltına alınanların sayısı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Sevgilisinin bebeğini öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Ankara'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

Ankara'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde etkili olan yoğun sağanak yağış, sel baskınlarına yol açtı. Keçiören, Altındağ ve Mamak'ta bazı yollar ve bir pazar yeri su altında kaldı. Esnaflar, su baskınından dolayı mallarını terk etmek zorunda kaldı.

Başkent sağanak sonrası sele teslim oldu

ANKARA - Ankara'nın ilçeleri yoğun sağanak sonrası sele teslim oldu.

Ankara'da gün boyu yoğun sağanak yağış etkisini gösterdi. Keçiören, Altındağ, Mamak gibi ilçelerde yağmur nedeniyle bazı yollarda sel meydana geldi. Keçiören'de bir pazar yerini su bastı. Bazı esnaflar mallarını pazar yerinde bırakarak bölgeden uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.