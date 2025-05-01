Ankara'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu
Ankara'nın çeşitli ilçelerinde etkili olan yoğun sağanak yağış, sel baskınlarına yol açtı. Keçiören, Altındağ ve Mamak'ta bazı yollar ve bir pazar yeri su altında kaldı. Esnaflar, su baskınından dolayı mallarını terk etmek zorunda kaldı.
Başkent sağanak sonrası sele teslim oldu
ANKARA - Ankara'nın ilçeleri yoğun sağanak sonrası sele teslim oldu.
Ankara'da gün boyu yoğun sağanak yağış etkisini gösterdi. Keçiören, Altındağ, Mamak gibi ilçelerde yağmur nedeniyle bazı yollarda sel meydana geldi. Keçiören'de bir pazar yerini su bastı. Bazı esnaflar mallarını pazar yerinde bırakarak bölgeden uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa