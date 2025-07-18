Ankara'da Sağanak Yağış Restoranın Tavanını Çöktürdü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bir restoranın tavanı çöktü. Olayda sadece maddi hasar meydana gelirken, vatandaşlar hızlıca restorandan çıkarak durumu güvenli bir şekilde atlattı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle bir restoranın tavanı çöktü.
Olay, Altındağ'da bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara genelinde yaşanan sağanak yağışların etkisiyle bir restoranın tavanı çöktü. Tavanın çökmesiyle restoranın içini su basarken vatandaşlar hızla restorandan çıktı. Olayda sadece maddi hasar meydana geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa