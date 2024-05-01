Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarı yaptı. Uyarının ardından akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Bazı araçların suya gömüldüğü görüldü. Sincan, Çankaya ve Mamak ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu. Beypazarı-Ayaş yolu da yağıştan etkilendi.