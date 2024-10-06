Ankara'da Polis Motosikleti ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Polis Yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletli polisler kaza yaptı, 2 polis memuru hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Mamak ilçesinde bulunan Sağduyu Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç ile motosikletli polis ekipleri çarpıştı. Kaza sonucu motosikletli 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA