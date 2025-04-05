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Ankara'da Otobüs Takometre ve Tek Şoför Nedeniyle Yolda Kaldı

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Hatay'dan Ankara'ya seyahat eden bir otobüs, tek şoför kullanımı ve takometre nedeniyle yolda kaldı. Araç, bir süre bekledikten sonra yolculuğuna devam etti.

Ankara'da bir otobüsün 'tek şoför kullanımı ve takometre nedeniyle' yolda kaldığı iddiası

ANKARA - Ankara'da bir otobüsün tek şoför kullanımı ve takometre nedeniyle yolda kaldığı iddia edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinden dün akşam saatlerinde Ankara istikametine doğru yola çıkan 34 JET 69 plakalı Jet Turizm firmasına ait otobüsün Ankara çıkışında takometre ve tek şoför kullanımı nedeniyle yolda kaldığı iddia edildi.

Aracın Ankara'da bir benzinlikte bekledikten sonra yolculuğuna devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - 3.Sayfa
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